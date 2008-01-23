Экзит-пол на выборах в Грузии проводили проходимцы из Украины?

Научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА считает провокационной деятельность Международного европейского фонда “Диалог для развития демократии”, который проводил наблюдение и экзит-пол во время президентских выборов в Грузии.

Об этом она сказала сегодня журналистам после пресс-конференции представителей фонда в агентстве УНИАН.

“Эти люди не имеют к социологии никакого отношения. Неизвестно, как они проводят социологические исследования, с кем и за какие средства. Я такую деятельность рассматриваю как провокационную, которая направлена на подстрекательство людей в Грузии. Конечно, это опасная деятельность”, - сказала она.

И.БЕКЕШКИНА отметила, что соучредитель фонда “Диалог для развития демократии” Иван ШЕРСТЮК не смог ответить на “естественный вопрос”: с кем проводился экзит-пол, как проводили, какой является методология. “Вместо методологии на их сайте вывешены рассуждения, что такое экзит-пол. Очевидно, что это просто проходимцы, кому-то их деятельность выгодна, но это вопрос открытый. Это не вопрос к социологам”, - сказала она.

И.БЕКЕШКИНА также отметила, что украинские социологи сразу отреагировали на деятельность этого фонда, объяснив, что эти люди не имеют никакого отношения к социологии и не могут профессионально проводить исследования.

Перед началом пресс-конференции И.БЕКЕШКИНА и директор фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ распространили сообщение “Деминициатив”, в котором отмечается, что во время президентских выборов в Грузии действовали неизвестные в Украине организации “Общеевропейское дело”, “Диалог для развития демократии”, “Международный институт демократии”.

“Эти организации “прославились” в Грузии проведением мифических социологических опросов и экзит-полов, результаты которых в корне расходились с результатами избирательных опросов грузинских социологических служб и экзит-пола, проведенного грузинскими социологическими фирмами, а также официальными результатами выборов”, - отмечается в пресс-релизе.

По информации фонда “Демократические инициативы”, результаты этих проектов представляли украинские “эксперты” Леонид БИЛОУСОВ и И.ШЕРСТЮК. “Мы обращаемся к журналистскому сообществу Украины и Грузии с призывом провести совместное журналистское расследование относительно проведенных в Грузии опросов общественного мнения и экзит-полов во время выборов Президента 2008 года”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Международный европейский фонд “Диалог для развития демократии” собирается наблюдать за ходом предстоящих парламентских выборов в Грузии.

Об этом сообщил сегодня, 23 января, на пресс-конференции в УНИАН директор международного департамента фонда Леонид МАРКУСИК.