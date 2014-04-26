Украинцы Италии создали Римскую сотню, готовую воевать за Украину

Украинцы из Италии готовы ехать воевать за Украину.

Об этом заявил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, передает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

«Мы уже создали Римскую сотню, которая проходит курсы по оказанию медицинской помощи и другие учения. Это люди, которые в случае необходимости готовы покинуть Италию и ехать воевать за Украину. Часть нашей молодежи уже поехала, записалась в Самооборону или же помогает обороне Украины другим образом», – отметил Городецкий.

Он также напомнил, что украинцы в Италии активно поддерживали события Майдана.

«Люди отпрашивались с работы, чтобы принять участие в протестных акциях в поддержку Евромайдана. Украинцы стали лучшими послами Украины в мире. Во-первых, мы постоянно держали в осаде консульства, дипломатические учреждения Украины, таким образом осуществляя давление на чиновников, причастных к режиму Януковича. Во-вторых, был сбор средств и материальной помощи на Майдан. Мы передавали деньги для общественного сектора, для Самообороны, для других организованных структур Майдана. В целом это – до ста тысяч евро. И, в-третьих – мы информировали итальянское общество о том, что в действительности происходит в Украине. А это – публикации, интервью, теле- и радиоэфиры, – сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии.

Городецкий также отметил, что несколько раненых участников акций протеста в Киеве сейчас проходят реабилитацию и лечение в Италии.

