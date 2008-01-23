Погода на 24-28 января

Завтра, 24 января, в Украине будет без существенных осадков, лишь в восточных областях, Приазовье и Крыму ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге Крыма ночью около 0°, днем 2-4° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

25-26 января в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, северных, 26 января и в восточных областях временами дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге Крыма и крайнем западе страны 0-2° тепла; днем 1-6° тепла, в восточных областях около 0°; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

27-28 января временами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, лишь днем 28 января в западной половине без существенных осадков. Температура 27 января ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла, на востоке местами 1-3° мороза; 28 января ночью 1-7° мороза (на крайнем западе страны и побережье морей около 0°), днем от 3° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и юге Крыма до 5° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

Завтра в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

25-26 января в столице ночью без существенных осадков, днем ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, 26 января порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 25 января 1-3° тепла, 26 января 3-5° тепла.

27-28 января в Киеве временами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, лишь днем 28 января без существенных осадков. Температура 27 января ночью около 0°, днем 1-3° тепла; 28 января ночью и днем 0-3° мороза.