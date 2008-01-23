Дикие птицы под Севастополем умерли не от гриппа

У погибших под Севастополем диких птиц вирус гриппа типа А не обнаружен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Как отмечается в сообщении, в последнее время поступала информация о гибели дикой птицы вблизи поселка Балаклава (АР Крым). Были отобраны патматериалы погибших птиц и направлены на исследование в Республиканскую государственную лабораторию ветеринарной медицины. «Согласно экспертизе вышеупомянутой лаборатории от 22.01.2008 №596-599 и №600-603, при исследовании 8 проб патматериала погибшей дикой птицы вирус гриппа птицы типа А не обнаружен», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Балаклаве (Севастополь) были обнаружены 12 тушек погибших птиц: 6 нырков и 6 бакланов.

Между тем, в одном из хозяйств в селе Ровное Красногвардейского района АРК на прошлой неделе был выявлен птичий грипп. В хозяйстве было утилизировано путем сжигания почти 25 тысяч птиц. Проводится мониторинг. В других регионах Крыма птичий грипп пока не выявлен.