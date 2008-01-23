Из-за указа Ющенко лишились прав уже 12,5 тысяч водителей

В Украине для стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства продолжаются широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Государственной автоинспекции МВД Украины, с начала проведения этих мероприятий по результатам рассмотрения судами направленных административных протоколов вынесено 12 тыс. 560 постановлений о лишении нарушителей права управления.

Кроме того, суды вынесли 27 тыс. 203 постановления о наложении на водителей штрафа.

Еще больше 25 тысяч дел, или 39,1% общего количества, остаются в судах на рассмотрении.

В общей сложности с начала спецоперации работники Госавтоинспекции выявили 370 тыс. 093 нарушения Правил дорожного движения, из них 74 тыс. 228 тех нарушений, которые являются причиной ДТП. В том числе выявлено 16 тыс. 362 факта управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Также выявлено 55 тыс. 958 фактов создания аварийной обстановки на улицах и автодорогах.

Как сообщалось, с целью выполнения требований Указа Президента Украины от 20 ноября 2007 года №1121/2007 «О безотлагательных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» и стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства в течение месяца, с 10 января по 10 февраля текущего года, подразделениями ГАИ проводится широкомасштабная оперативно-профилактическая отработка.

Круглосуточно в государстве работают свыше 6 тыс. работников Госавтоинспекции. Они несут службу на 157 постах и 1062 маршрутах патрулирования (в обычном режиме было привлечено 4,5 тыс. работников ГАИ.