Русскоязычная писательница из Донецка в Москве: Нельзя убить Украину

Об этом она сказала на торжественной церемонии награждения лучших русскоязычных писателей - лауреатов международного литературного конкурса "Русская премия" по итогам 2013 года, в рамках которой девяти русскоязычным прозаикам и поэтам из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, США, Узбекистана и Украины были вручены дипломы и призы.

"Единственный язык любви, который я знаю – это русский. И он точно не нуждается в военной защите. Совершенно и абсолютно точно. Русский язык не нуждается в крови. Он нуждается в критиках, в издателях, писателях, учителях, в детях. Он нуждается в нас", - отметила писательница.

"Тот, кто хочет завоевывать, силен до безумия, и в нем способен завоевать все, что считает нужным. Завоевать, наверное сможет, но убить Украину на Востоке и Юге – нет. Потому, что убить Украину – это убить меня, русскую и других, тоже русских", - сказала Стяжкина.