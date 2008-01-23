СЭС разрешила возобновить строительство на территории Октябрьской больницы

Главный государственный санитарный врач Киева Ирина КОЗЛОВА своим постановлением разрешила возобновить строительные работы на земельном участке по адресу: улица Шелковичная 39/1а (территория Октябрьской больницы), но установила жесткие дезинфекционные и профилактические условия для застройщика.

Текст документа размещен на официальном Интернет-портале Государственной санитарно-эпидемиологической службы столицы.

Как отмечается в постановлении, решение о продолжении строительства принято исходя из негативных результатов лабораторных исследований образцов почвы с указанной территории, в которых не выявлены возбудители особо опасных инфекций, в том числе сибирской язвы, а также учитывая, что исторические документы не имеют четкого указания на наличие кладбища и отдельных захоронений на данном участке.

Кроме того, как сообщается в документе, в соответствии с результатами многолетнего эпидемиологического и эпизоотологического мониторинга не зарегистрированы случаи заболеваний среди людей или грызунов особо опасными инфекциями; срок жизни возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, кроме сибирской язвы) в почве не превышает 1,5-2 лет.

В то же время в постановлении отмечается, что полностью исключить наличие единичных захоронений невозможно, и учитывая, что существует хоть и низкая, но достоверность наличия возбудителей сибирской язвы в почве отмеченного земельного участка, работы должны выполняться с соблюдением ряда профилактических мероприятий.

Согласно решению главного санитарного врача столицы, застройщик должен обеспечить: проведение земельных работ в присутствии и под контролем должностных лиц государственной санитарно-эпидемиологической службы Киева, проведение перед началом работ инструктажа рабочих по вопросам мер личной профилактики, максимальную механизацию земельных работ.

Кроме того, выемки почвы на территории земельного участка должны проводиться рабочими в санитарно-защитной одежде, а места складирования почвы, которая вывозится с площадки, должны быть согласованы с госсанэпидслужбой. Также на территории строительной площадки должен быть обустроен дезинфекционный барьер, вывоз почвы должен проводиться в предварительно увлажненном состоянии в закрытых брезентом машинах в специально определенных для этого места.

И.КОЗЛОВА запретила вывоз со строительной площадки технических агрегатов, оборудования, техники до окончания земельных работ. По завершении работ данное оборудование должно быть дезинфицировано.

В соответствии с постановлением, при рытье котлована отбор проб почвы для бактериологического исследования предусмотрено проводить послойно каждые 0,5 метра.

В документе также отмечается, что в случае выявления останков захоронений или выявления возбудителей сибирской язвы строительные работы должны быть приостановлены.

Постановление является обязательным к выполнению. Контроль за его выполнением И.КОЗЛОВА оставила за собой.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2007 года прошлого года появилась информация, что под котлован нового дома возле Октябрьской больницы разрыли могильник XVIII века, где были похоронены умершие от чумы и сибирской язвы. Ученые прокомментировали, что это опасно и может привести к возникновению нового очага инфекции. Через несколько дней строительные работы были временно приостановлены по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и в соответствии с постановлением столичной СЭС от 24 декабря.

В начале января Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Киева обнародовала результаты исследования почв со строительной площадки на территории Александровской центральной клинической больницы Киева (Октябрьской больницы), в соответствии с которыми возбудители сибирской язвы не были обнаружены.

На сайте Киевской СЭС также отмечается, что результаты исследований образцов почвы, проведенных в лаборатории ОНИ Центральной СЭС МОЗ Украины, аналогичные.