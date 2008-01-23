Минтранс берется повышать цену авиабилетов на международные рейсы

Министерство транспорта и связи разработало проект приказа „Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах Украины”, согласно которому изменяются аэропортовые сборы в аэропортах “Донецк”, “Запорожье”, “Харьков”, “Мариуполь”, “Луганск”, “Черновцы”, “Львов”, “Симферополь” и “Одесса”.

Проект приказа и аналитическая записка к нему размещены на сайте министерства.

В частности, проектом приказа вносится ряд изменений в предыдущие приказы Минтранссвязи относительно сборов в тех или иных аэропортах.

Как отмечается в аналитической записке к проекту приказа, документ был разработан в связи с тем, что упомянутыми аэропортами были предоставлены расчеты новых ставок аэропортовых сборов, проведенные на основе расходов 2006 и 2007 гг.

В частности, в аэропорту «Донецк» проектом предлагается установить сбор за обслуживание пассажиров (за каждого отправленного пассажира) на международном сообщении - 14 долл., внутреннем - 4,5 долл. (12 долл. и 3 долл. действующие). В аэропорту «Запорожье» сбор за обслуживание пассажиров предлагается установить в размере 10,2 долл. для международных и 4 долл. для внутренних сообщений (действующие – 8 долл. и 3 долл.), в аэропортах «Луганск» и Харьков» - 13 долл. и 3 долл. (действующие – 11 и 2 долл.), «Мариуполь» - 14 долл. и 6 долл. (против 9 и 2 долл.). В аэропорту «Черновцы» сборы предлагаются на уровне 14 долл. и 5 долл. (действующие - 9 долл. и 2 долл.), «Львов» - 11 долл. и 3,5 долл. (против 11 долл. и 2 долл.), «Симферополь» - 14,5 долл. и 3 долл. (13 долл. и 2,5 долл.), «Одесса» - 14,5 долл. и 3,5 долл. (13 долл. и 3 долл.).

Кроме того, увеличиваются сборы за взлет/посадку воздушных судов, за обеспечение авиабезопасности, за сверхнормативную стоянку.

Как отмечают в Минтранссвязи, анализ финансово-хозяйственной деятельности аэропортов показал, что существующий размер ставок аэропортовых сборов не компенсирует на данное время расходы, которые несут аэропорты при предоставлении регулируемых услуг, что приводит к недополучению доходов аэропортами и их убыточности. Реализация проекта приказа обеспечит прибыльную деятельность аэропортов “Донецк”, “Запорожье”, “Харьков”, “Мариуполь”, “Луганск”, “Черновцы”, “Львов”, “Симферополь” и “Одесса”, увеличение их доходов и увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты, а также обеспечит повышение безопасности и надежности перевозок пассажиров и грузов. Его реализация также обеспечит рост авиаперевозок пассажиров через аэропорты.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2007 г. Министерство транспорта и связи Украины разместило на сайте проект приказа „Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров на государственном предприятии „Международный аэропорт „Борисполь”, которым предлагается увеличить размер сбора.

Как отмечают в министерстве, анализ доходов «Борисполя» свидетельствует о необходимости повышения размера пассажирского сбора, а также о необходимости отмены установленной градации размера сбора за обслуживание пассажиров в аэровокзале в зависимости от количества выполненных авиакомпаниями рейсов.

По данным министерства, в случае реализации проекта приказа, увеличение стоимости билета на международные рейсы составит 4 долл.