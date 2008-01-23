ОАО "Ощадбанк" вводит дополнительный день для проведения компенсационных выплат по вкладам Сбербанка СССР.

Об этом говорится в сообщении "Ощадбанка", переданном УНИАН.

В сообщении указывается, что для оперативного обслуживания почти 2 миллионов граждан правление "Ощадбанка" приняло решение ввести дополнительный четвертый день (четверг) для проведения компенсационных выплат, а в пятницу и субботу будут приниматься заявления-поручения от вкладчиков.

По информации банка, с 8 по 21 января в Реестр вкладчиков сбережений внесено 2 млн. 300 тыс. граждан. По состоянию на 22 января 2008 года, уже более 500 тыс. вкладчиков получили в учреждениях "Ощадбанка" компенсационные средства.

Как сообщал УНИАН, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году возвратить вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн., в частности, за счет поступлений от приватизации. Представители оппозиции заявляют, что в госбюджете на 2008 год от приватизации предусмотрено получить 8 млрд. грн. Еще 12 млрд. грн. правительство Ю.ТИМОШЕНКО надеется получить от внеплановых доходов от приватизации, но это не зафиксировано в бюджете.

В конце декабря 2007 года ОАО «Ощадбанк» приступило к созданию реестра вкладчиков и собственников государственных ценных бумаг, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.

10 января ОАО “Ощадбанк” получило первый в этом году транш бюджетных средств в размере 198,2 млн. долл. для проведения компенсационных выплат. 11 января банк начал первые выплаты.

22 января «Ощадбанк» получил второй транш в размере 100 млн. долл. для проведения выплат компенсаций по вкладам Сбербанка СССР.