Собрание акционеров «Укрнафты» не состоялось из-за отсутствия кворума

Запланированное на сегодня, на 23 января, внеочередное собрание акционеров ОАО «Укрнафта» не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь счетной комиссии.

По его словам, для участия в собрании акционеров зарегистрировались 59 акционеров и их представителей, совокупно владеющие 253669 акциями компании, что составляет 0,47% общего количества акционеров.

Как сообщал УНИАН, в повестку дня собрания были включены три вопроса:

- отчет Ревизионной комиссии о проведенной работе за 2006 год, выводы Ревизионной комиссии относительно годового отчета и баланса ОАО "Укрнафта” за 2006 год;

- утверждение годового отчета, баланса ОАО "Укрнафта” за 2006 год;

- распределение прибыли ОАО "Укрнафта” за 2006 год, утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2006 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль на 29%, или на 542,359 млн. грн., по сравнению с 2005 годом, до 2 млрд. 412,56 млн. грн.+