«Ощадбанк» получил второй транш для компенсационных выплат

ОАО “Ощадбанк” 22 января т.г. получил от Министерства финансов второй транш в размере 100 млн. долл. для проведения выплат компенсаций по вкладам Сбербанка СССР.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

По данным на 21 января, средства по компенсациям вкладов Сбербанка СССР зачислены на счета 600 тыс. вкладчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

«Мы оперативно в ежедневном режиме работаем с «Ощадбанком» и даем соответствующее подкрепление. Вчера дали тоже подкрепление. Как только есть сигнал из «Ощадбанка», мы выделяем соответствующие ресурсы для зачисления на счета вкладчиков», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одной эмиссионной гривны не было направлено на выплаты.

Как сообщал УНИАН, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году возвратить вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн., в частности, за счет поступлений от приватизации. Представители оппозиции заявляют, что в госбюджете на 2008 год от приватизации предусмотрено получить 8 млрд. грн. Еще 12 млрд. грн. правительство Ю.ТИМОШЕНКО надеется получить от внеплановых доходов от приватизации, но это не зафиксировано в бюджете.

В конце декабря 2007 года ОАО «Ощадбанк» приступил к созданию реестра вкладчиков и собственников государственных ценных бумаг, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.

10 января ОАО “Ощадбанк” получил первый в этом году транш бюджетных средств в размере 198,2 млн. долл. для проведения компенсационных выплат. 11 января банк начал первые выплаты.