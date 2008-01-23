В Украине появится виртуальный музей Степана Бандеры

До 1 февраля представители Стрыйского горисполкома Львовской области должны определить перечень мероприятий, посвященных 100-летию Степана Бандеры в 2008 году, который в Стрые объявлен Годом лидера ОУН сообщает ZAXID.net.

В частности, в школе №7 планируют открыть виртуальный музей Степана Бандеры. Для этого школьное телевидение "Ровесник" создает фильм о разных этапах его жизни. Экскурсии же будут проводиться с помощью мультимедийной системы - соответствующие материалы будут демонстрировать в кинозале на большом экране.

Кроме этого, подготовлен протокол педсовета и другие необходимы документы с просьбой к Верховной Раде Украины присвоить этой школе имя Степана Бандеры, поскольку здесь он учился. Как рассказал директор учебного заведения Ярослав Билинский, в 2005 году он уже посылал такую просьбу и не получил ни официального согласия, ни отказа. Только тогдашний нардеп Ярослава Стецько написала письмо с благодарностью за то, что в Стрые заботятся о национальных героях.