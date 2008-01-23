40% украинских детей употребляют спиртное

У отечественного алкоголизма “детское личико”, пишет издание “Киевские ведомости”. Почти каждый второй украинский старшеклассник дважды в неделю употребляет спиртные напитки, доказывает исследование.

Другая яркая особенность национального алкоупотребления - пивная зависимость. Наркологи уверены - пивной алкоголизм страшнее обычного. Ведь он развивается не так быстро и заметно, как водочный, но со временем перерастает в тяжелую форму.

40% украинских детей в возрасте от 14 до 18 лет пьют спиртное. Статистика показывает, что на 5-7 лет укорачивают себе жизнь те, кто злоупотребляет алкоголем.

ICTV