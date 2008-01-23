Польша сократила перечень документов на получение визы
Чего не скажешь об очередях…
Польша существенно сократила перечень документов, необходимый для получения визы. До сих пор украинцы жаловались на неоправданно большое количество бумаг, которые приходилось подавать в польские консульства.
В обновленном перечне уже нет упоминания о трудовой книжке, справке с работы о размере зарплаты. Также не нужен идентификационный номер, ксерокопии страниц украинского паспорта с личными данными, и справка о наличии банковского счета. Последнее требование составляло львиную долю жалоб от граждан. Впрочем, в официальном списке есть замечание, что консул может потребовать подтверждения трудоустроенности или наличия средств. Перечень документов стал значительно более коротким, чего не скажешь об очередях. По прежнему сотни граждан денно и нощно стоят за визой возле консульства Польши во Львове. „Я с девятого числа сюда приезжаю. У меня есть документ на рабочую визу, и я не могу ее получить. Изо дня в день я мерзну с утра до вечера”, - говорит гражданка, которая ждет в очереди. Для решения проблемы с очередями власти города и области предложили консульству временное помещение, чтобы увеличить количество окошек для обслуживания граждан.