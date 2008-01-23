Польша сократила перечень документов на получение визы

Польша существенно сократила перечень документов, необходимый для получения визы. До сих пор украинцы жаловались на неоправданно большое количество бумаг, которые приходилось подавать в польские консульства.

В обновленном перечне уже нет упоминания о трудовой книжке, справке с работы о размере зарплаты. Также не нужен идентификационный номер, ксерокопии страниц украинского паспорта с личными данными, и справка о наличии банковского счета. Последнее требование составляло львиную долю жалоб от граждан. Впрочем, в официальном списке есть замечание, что консул может потребовать подтверждения трудоустроенности или наличия средств. Перечень документов стал значительно более коротким, чего не скажешь об очередях. По прежнему сотни граждан денно и нощно стоят за визой возле консульства Польши во Львове. „Я с девятого числа сюда приезжаю. У меня есть документ на рабочую визу, и я не могу ее получить. Изо дня в день я мерзну с утра до вечера”, - говорит гражданка, которая ждет в очереди. Для решения проблемы с очередями власти города и области предложили консульству временное помещение, чтобы увеличить количество окошек для обслуживания граждан.

Немецкая волна