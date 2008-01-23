Звезда фильма «Горбатая гора» найден мертвым

Австралийский актер Хит Леджер (Heath Ledger) найден мертвым в своей нью-йоркской квартире на Манхэттене, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN.

Тело актера обнаружила во вторник его домработница. Полиция пока не раскрывает каких-либо подробностей смерти Леджера. Между тем, по данным агентства Associated Press, актер мог скончаться от передозировки неких медицинских препаратов, которые были найдены около его тела.

28-летний Хит Леджер прославился благодаря фильму "Горбатая гора" Энга Ли о ковбоях-гомосексуалистах, где он сыграл одну из главных ролей. Съемки в этой картине принесли ему номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Кроме того, Леджер сыграл в таких лентах как "Патриот", "История рыцаря", "Братья Гримм", "Казанова" и "Бал монстров".

Хит Леджер был обручен с актрисой Мишель Уильямс (Michelle Williams), с которой расстался в сентябре 2007 года. От Уильямс у актера осталась двухлетняя дочь Матильда Роуз (Matilda Rose).