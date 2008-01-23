Хорошее законодательство - хорошая торговля, и наоборот

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что в среднесрочной перспективе внешнеэкономическая политика страны, прежде всего, будет зависеть от эффективности реформирования законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, об этом он заявил сегодня на межведомственном совещании, где обсуждалась текущая ситуация во внешней торговле Украины.

Прежде всего, по мнению министра, законодательство должно быть реформировано с целью создания благоприятных торговых режимов, определения ресурсов, которые государство может использовать для обеспечения присутствия украинских товаров на внешних рынках.

«Необходимо обеспечить надлежащее качество продукции, которое бы достойно конкурировало с импортными аналогами, и изменить структуру экспорта в сторону высокотехнологичных товаров. Ведь интеграция Украины в ВТО и ЕС откроет новые возможности для украинских товаропроизводителей» - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

В ходе рабочего совещания были внесены замечания и предложения по поводу разработанных Минэкономики мер, направленных на сокращение отрицательного сальдо внешнеторговых операций и преодоления разбалансированности внешней торговли Украины. Доработанный проект мероприятий, с учетом предложений министерств, научных кругов и отечественных товаропроизводителей, решено направить на рассмотрение Кабинета Министров.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины за январь-сентябрь 2007 года составило 6 млрд. 692,8 млн. долл. против 4 млрд. 273,4 млн. долл. за аналогичный период 2006 года, в январе-октябре 2007 г. - выросло до 8,22 млрд. долл.

Сальдо внешней торговли Украины услугами по итогам января-сентября 2007 года составило 2 млрд. 982,4 млн. долл. против 2 млрд. 842 млн. долл. за аналогичный период 2006 года.

По прогнозам экспертов, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2008 года составит около 6 млрд. долл.