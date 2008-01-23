„Поможем сельской библиотеке” (акция)

На Волыни началась акция „Поможем сельской библиотеке". В ее рамках областная коллегия управления культуры и туризма обратилась к руководителям органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, политических партий и общественных организаций, меценатам и спонсорам с призывом приобщиться к акции, сдав на пункты сбора литературу для сельских библиотек.

Как передает корреспондент УНИАН, пункты сбора книжек для сельских библиотек действуют в г. Луцке при каждой библиотеке. В районных центрах и городах Волыни можно отдать книги в центральные библиотеки, которые распределят их между сельскими библиотеками.

В рамках такой же акции в предыдущие годы волыняне активно сдавали достаточно много литературы по разным областям знаний, справочники, учебники. Так, на протяжении 2006 года в рамках акции „Поможем сельской библиотеке" через областные библиотеки передано для сельских 4,3 тыс. экземпляров книг, в 2007 году – 3,5 тыс.