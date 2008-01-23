В Житомире БЮТ создаст организацию по защите прав предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Олег ЧЕРПИЦКИЙ, который "закреплен" в блоке за 56-м избирательным округом г. Житомира.

"В последнее время все более частыми стали в Житомире притеснения предпринимателей со стороны государственных служб надзора, которые не дают возможности развиваться малому бизнесу в регионе. Бизнесмены крайне возмущены таким произволом. Особенно страдают владельцы заведений питания от поборов Житомирской городской санитарно-эпидемиологической станции. Предприниматели обвиняют санстанцию в том, что она в «добровольно-принудительном» порядке заставляет владельцев заведений питания заключать соглашения на проведение микробиологического контроля своей продукции, подписание которых, согласно постановлениями Кабмин, осуществляется на добровольной основе", - заявил О.ЧЕРПИЦКИЙ.

С вою очередь в Житомирской городской санитарно-эпидемиологической станции отвергают упреки в принудительном характере заключения соглашений между ними и владельцами заведений питания, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача Украины «Об утверждении государственных санитарных норм и правил» от 7 ноября 2001 года.

"По правилам владельцы заведений питания обязаны самостоятельно проводить раз в месяц микробиологический контроль своей продукции. И в правилах все четко расписано - например, салаты из сырых овощей с добавлением сырых фруктов - на сальмонеллу ауреус, на бактерии рода протеуса и др. А определение каждого показателя стоит денег. И цену работы утверждает Кабинет Министров Украины своим постановлением", - сообщила УНИАН заместитель санитарного врача г. Житомира Галина ШАРАПА.

В то же время О.ЧЕРПИЦКИЙ утверждает, что, например, в Ривном "владельцы заведений питания вообще не платят за микробиологический контроль, поскольку на это санстанциям выделяются средства из бюджета".

По его словам, в случае каких-либо репрессивных действий со стороны городской СЭС или других контролирующих органов к бизнесменам, БЮТ будет отстаивать интересы предпринимателей на всех уровнях, в том числе и в судах, а при необходимости будем обращаться к премьер-министру с просьбой сменить руководителей органов, которые будут мешать нормальной работе предпринимателей и будут тормозить развитие малого бизнеса в регионе.

Депутат уточнил, что БЮТ планирует в ближайшее время создать общественную организацию, которая будет заниматься защитой прав предпринимателей. Каждый предприниматель, который обратится в общественную приемную городской организации БЮТ, получит профессиональную консультацию и реальную поддержку.