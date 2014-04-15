В Одессе водитель заколол отверткой пешехода, стукнувшего рукой по капоту авто

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в милицию днем поступило сообщение о том, что на улице Черноморского казачества водитель ударил мужчину отверткой в шею.

«Следственно-оперативной группой на месте происшествия обнаружен мертвым гражданин, 1986 года рождения. В ходе проведения следственных действий на месте происшествия разоблачено одессита, 1979 года рождения, от которого поступили правдивые показания. В частности, по его словам, во время внезапного возникшего конфликта он нанес ранение отверткой в шею человеку, который скончался на месте происшествия», - рассказали в управлении.

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Со слов очевидцев, водитель выехал на узкий тротуар, перегородив проход для пешеходов, поскольку рядом пролегают трамвайные пути. Потерпевший высказал свое недовольство, стукнув рукой по капоту машины, после чего водитель вышел с отверткой в руках и нанес удар.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.