В АП отказались от дорогих деликатесов и пообещали провести расследование
09:23, 11 апреля 2014Общество
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Администрация президента решила отказаться от ягнятины по 500 гривен за килограмм.
В АП отказались от дорогих деликатесов и пообещав провести расследование / kulinarius.tv
Только информацию о дорогой еде обнародовали, представители Администрации пообещали провести расследование и отметили, что именно их предшественники подписывали контракт на поставку деликатесов, передает ТСН.Читайте такжеЧиновникам закупили новый корм: ягнятину по 543 гривны и сыр по 351 гривни за килограмм
Администрация президента решила: итальянский сыр и ягнятину общей стоимостью в 7 миллионов гривен не брать. Сейчас я, как руководитель Государственного управления делами, остановил действие контрактов", - заявил Сергей Аверченко.
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