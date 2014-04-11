В АП отказались от дорогих деликатесов и пообещали провести расследование

Только информацию о дорогой еде обнародовали, представители Администрации пообещали провести расследование и отметили, что именно их предшественники подписывали контракт на поставку деликатесов, передает ТСН.Читайте такжеЧиновникам закупили новый корм: ягнятину по 543 гривны и сыр по 351 гривни за килограмм

Администрация президента решила: итальянский сыр и ягнятину общей стоимостью в 7 миллионов гривен не брать. Сейчас я, как руководитель Государственного управления делами, остановил действие контрактов", - заявил Сергей Аверченко.