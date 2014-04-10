Польские работодатели за 5 лет увеличили трудоустройство украинцев в 4 раза - СМИ

Об этом пишет сегодня польская газета Puls Biznesu в статье ”Украинцы строят польский ВВП”, передает кореспондент УНИАН.

”Сейчас более половины (52%) разрешений, которые выдаются иностранцам, получают именно украинские граждане. Пять лет тому назад этот показатель составлял только 30%”, - отмемчает газета.

В издании подчеркивается, что занявшие второе место по количеству полученных разрешений китайцы в 2013 году получили всего 3 тыс таких документов или в 7 раз меньше, чем украинцы.

”Больше того, статистика разрешений на работу не учитывает сезонных сотрудников, в частности, в сельском хозяйстве. Количество таких сотрудников в пиковых моментах может составлять несколько десятков тысяч человек”, - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, польские работодатели в прошлом году увеличили на 14% количество официально зарегистрированных заявок на работу для граждан Украины на фоне 3% сокращения количества заявок для сезонных сотрудников (до 218 тыс) после 40% роста и 7% минуса, соответственно, в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 38-ми миллионная Польша упростила доступ на свой рынок труда для иностранцев, в первую очередь, граждан граничащих с ней стран с 20 июля 2007 года, чтобы компенсировать недостаток работников вызванной трудовой миграцией поляков в другие страны Евросоюза, где, по последним данным, работало более 2 млн польских граждан.

По последним данным, на февраль текущего года в Польше безработными числились 13,9% экономически активного населения или 2,26 млн человек.