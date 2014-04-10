В Одессе празднуют 70-летие освобождения города от фашистских захватчиков

В Одессе сегодня празднуют 70-летие освобождения города от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, празднование началось в 10.00 на Театральной площади, возле Одесского национального академического театра оперы и балета, с мероприятия - «Открытый урок истории» – воспроизведения событий 10 апреля 1944 года. В частности, действий подразделений 3-го Украинского фронта, которые при активном участии партизан и подпольщиков освободили Одессу.

В реконструкции приняли участие несколько десятков молодых людей. Одетые в военную форму тех времен, они воссоздали отступление фашистских войск и наступление советских. Участники реконструкции использовали стрелковое оружие военного времени, она сопровождалась громкими выстрелами и взрывами. Через усилитель зачитывалось описание действий, имевших место 10 апреля 1944 года в Одессе, «под голос» знаменитого диктора Юрия Левитана (в годы ВОВ он читал сводки Совинформбюро и приказы Иосифа Сталина).

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Кульминацией реконструкции стало «разминирование» Оперного театра и водружение на его балконе Красного знамени. Затем состоялось торжественное открытие новых имен на Стене Героев на Театральной площади. В частности, на стене «Герои Советского Союза Одесчины» появились имена: Николай Гурский, Петр Гусаков, Николай Макридов. На стене «Герои социалистического труда Одесчины» - Зинаида Саломатина, Надежда Терземан, Борис Зайцев. В церемонии и возложении цветов к Стене Героев приняли участие руководство города и области, несколько депутатов Верховной Рады, представители депутатского корпуса областного и городского советов и т. д.

После данной церемонии состоялось торжественное прохождение стилизованной колонны военных и раритетной военной техники - от Театральной площади по ул. Ришельевской до ул. Успенской.

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Кроме того, как сообщили УНИАН в департаменте информации и связи с общественностью Одесского городского совета, в рамках празднования - в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко состоится возложение цветов на Аллее Славы к памятнику Неизвестному матросу, эстафета памяти, открытый урок истории, фестиваль военных оркестров, полевая кухня на Дерибасовской, праздничный фейерверк на Приморском бульваре и т. д.

Например, в центре города будет развернута полевая кухня, откроется «исторический музей под открытым небом», состоится концерт, будет работать танцплощадка.

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Работа общественного транспорта в городе в связи с торжествами ограничена.

Справка УНИАН. Героическая оборона Одессы длилась с 5 августа по 16 октября 1941 года. Город освобожден от оккупантов 10 апреля 1944 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Одессы». Одесса стала первым городом в СССР, получившим звание города-героя.