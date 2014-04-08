Более 2000 жителей Крыма хотят переехать во Львовскую область

Как сообщили УНИАН в департаменте социальной защиты населения Львовской облгосадминистрации, 2166 жителей Крыма выразили желание временно проживать во Львовской области, из них 1091 – взрослые, 1075 – дети. Количество таких переселенцев постоянно увеличивается.

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По состоянию на 8 апреля, во Львовской области уже устроены на временное проживание 1444 переселенца. Большинство прибывших (около 80%) - крымскотатарское население, из них более 70% женщины и дети. Матерей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и имеют право на социальные выплаты, – 192 чел.