Более 2000 жителей Крыма хотят переехать во Львовскую область
13:45, 08 апреля 2014Общество
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Во Львовскую область заявили о своем желании переехать на временное проживание 2166 жителей Крыма.
Крымчане переезжают во Львов / УЗ
Как сообщили УНИАН в департаменте социальной защиты населения Львовской облгосадминистрации, 2166 жителей Крыма выразили желание временно проживать во Львовской области, из них 1091 – взрослые, 1075 – дети. Количество таких переселенцев постоянно увеличивается.
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По состоянию на 8 апреля, во Львовской области уже устроены на временное проживание 1444 переселенца. Большинство прибывших (около 80%) - крымскотатарское население, из них более 70% женщины и дети. Матерей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и имеют право на социальные выплаты, – 192 чел.
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