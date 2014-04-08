В Днепропетровске введут “антидепрессивную” культурно-спортивную программу для населения
03:41, 08 апреля 2014Общество
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Днепропетровская облгосадминистрация в ближайшее время внедрит в области “антидепрессивную” культурно-спортивную программу для населения.
В Днепропетровске введут “антидепрессивное” культурно-спортивную программу для населения
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и.о. заместителя председателя ОГА Борис Филатов.
По его словам, каждую субботу и воскресенье во всех городах Днепропетровской области на открытых площадках будут проводиться выступления симфонических оркестров и разных творческих коллективов. Также параллельно будут организованы различные спортивные соревнования для жителей региона.
“Представители разных политических взглядов, в том числе, должны соревноваться в спорте, а не перекрикивать друг друга на площадях”, - отметил Филатов.
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