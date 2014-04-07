Украина опередила Россию по индексу социального развития - Deloitte

Согласно сообщению, Украина получила в рейтинге Social Progress Imperative 64,9 балла, опередив такие страны, как Турция (64-е место), Грузия (66-е место), Россия (80-е место) и Молдова (81-е место). Индекс определяет рейтинги стран не на основе экономического роста, а с учетом возможностей жителей страны. В частности, учитывает такие факторы, как базовые человеческие потребности (еда и доступность медицины, вода, жилье и личная безопасность), основа благополучия (доступ к базовым знаниям, доступ к информации и связи, здравоохранение и уровень смертности, окружающая среда), возможности (личные права, личная свобода и выбор, толерантность и интеграция, доступность высшего образования). В качестве источников информации использовались данные опросов (12%), оценки экспертов (25%) и достоверные данные (61%).

«Данные Индекса социального развития позволяют не только диагностировать наиболее слабые места в нашем обществе, но и объединить бизнес и граждан, чтобы изменить ситуацию к лучшему», - приводятся в сообщении слова партнера Deloitte Андрея Булаха. По его словам, в Украине настораживает ситуация с защитой частной собственности, безопасностью граждан, экологией. «Мы не только всесторонне оцениваем ситуацию, но и объединяем усилия бизнеса и власти для решения выявленных проблем», - добавил он.

Также сообщается, что главным открытием данного исследования стал тот факт, что экономический рост страны не всегда приводит к социальному прогрессу для ее населения. «До сих пор считалось, что существует прямая связь между экономическим ростом и благосостоянием населения страны. Однако рейтинг социального развития демонстрирует, что это правило работает не всегда», - приводятся в сообщении слова руководителя группы по разработке проекта, профессора Майкла Портера.

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Он отметил, что при одинаковом уровне ВВП на душу населения некоторые страны достигают гораздо более высокого уровня социального развития.

В пятерку лучших стран данного рейтинга вошли Новая Зеландия, Швейцария, Исландия, Нидерланды и Норвегия.

Справка УНИАН. Компания «Делойт» (Deloitte) входит в «Большую четверку» крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги, наряду с PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.

Миссия организации The Social Progress Imperative заключается в повышении уровня жизни людей во всем мире, содействии глобальному социальному прогрессу путем предоставления надежного, целостного и инновационного инструмента измерения - Индекса социального развития (Social Progress Index , SPI), а также в содействии научным исследованиям и обмене знаниями в сфере социального прогресса, обеспечении для лидеров и влиятельных лиц в бизнес-кругах, правительстве и гражданском обществе новых инструментов для координации принципов деятельности и программ.