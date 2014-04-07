В Тернополь на реабилитацию прибыли 42 члена команды корвета «Тернополь»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, во время встречи с руководством города и области помощник командира корвета Алексей Кирилов передал на временное хранение в городской совет боевой флаг Военно-морских Сил Украины, который находился на мачте корабля до последней минуты его захвата.

Также моряки передали флаг Тернополя, который сохранялся на корабле, вымпелы и отличия за участие корвета в разных учениях и службах, реликвии из истории жизни корабля и экипажа.

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Представители мэрии и моряки договорились, что как только корвет будет возвращен в состав ВМС ВС Украины, все эти вещи вернут команде.

«Неоднократно тернопольские делегации ездили к вам на корвет. Мы всегда говорили, что корабль – это не только металл. В первую очередь это – люди, экипаж. Сейчас для вас наступили нелегкие времена, но мы, как поддерживали вас, так и будем поддерживать дальше», – сказал заместитель городского председателя Тернополя Леонид Бицюра.

От имени власти города и всех жителей края он поблагодарил команду корвета за их работу и за их позицию и готовность до конца охранять свое государство.

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После встречи с властью города и области моряки поселились в одном из санаториев области, где они будут проходить реабилитацию.

Запланировано, что впоследствии они отправятся в Одессу для дальнейшего несения службы.

Как сообщал УНИАН, 20 марта силы «Самообороны Крыма» и российские военнослужащие разместились на причальной стенке, прилегающей к месту стоянки корабля управления «Славутич» и корвета «Тернополь». Выход на территорию причальной стенки был заблокирован российскими военнослужащими. Выход в море для украинских кораблей перекрыли суда размагничивания РФ, на борту которых находились автоматчики. После чего с баркаса на борт «Тернополя» высадились около 20 вооруженных людей и начали штурм. В этот же день корвет был захвачен.

Украинская сторона ведет переговоры с российской стороной о передислокации корвета «Тернополь» с территории Крыма.