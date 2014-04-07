Из Крыма выведено уже более 2,2 тыс. украинских военных с семьями - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины Александр Розмазнин во время брифинга в Кабинете министров.

"На сегодняшний день вышли более 2 тыс. 200 на территорию Украины. Там находится, по нашим подсчетам, еще столько же. Согласно информации, которую я лично получаю, это может быть больше", - отметил он.

Розмазнин уточнил, что 2,2 тысячи - это количество с семьями, без семей - около 2 тысяч военнослужащих.

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По его словам, связь между Генштабом, Минобороны и военнослужащими в Крыму поддерживается постоянно.

Розмазнин также сообщил, что "на данный момент вывезено более 200 единиц техники: 41 танк, 180 автомобилей, инженерная техника", готовится вывоз воздушной техники.