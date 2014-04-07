Две трети украинцев поддерживают люстрацию по коррупционному признаку

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг», переданные УНИАН.

Среди основных критериев, по которым должна проводиться люстрация в Украине, больше половины опрошенных (54%) назвали причастность к коррупционным схемам. Гораздо меньше (10%) отмечали, что основным критерием люстрации должна быть причастность человека к политической коррупции, изменение политической ориентации, 7% – причастность к определенной идеологии, которая, по их мнению, может вредить стране, 6% – причастность к нарушению прав человека во время недавних акций протеста. В то же время, 10% респондентов высказались против проведения люстрации, поскольку она еще больше дестабилизирует ситуацию в стране. 12% – не смогли определиться.

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Подавляющее большинство опрошенных - 71% - считают, что люстрация должна касаться людей, которые были причастны к коррупции и противоправным действиям независимо от политической ориентации и времени пребывания при власти. В то же время, 15% опрошенных выступают за проведение люстрации людей, которые были причастны к коррупции и противоправным действиям в 2010 - 2014 гг. (во время пребывания при власти Виктора Януковича и Николая Азарова). 5% – людей, которые были причастны к коррупции и противоправным действиям на протяжении 2005 - 2009 гг. (во время пребывания при власти Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко).

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Исследование проведено Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). Сроки проведения исследования: 21-29 марта 2014 г.

Аудитория исследования: население Украины в возрасте старше 18 лет.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95) составляет не более 2,2%