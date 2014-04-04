Феодосийские морпехи приехали на новое место службы в Николаеве

В Николаев сегодня, 4 апреля, ночью прибыли феодосийские морпехи. 160 военнослужащих временно разместили на базе Николаевского военного лицея. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок, сообщает ТСН.ua.

Поезд Николаев-Киев морские пехотинцы оставляют с сине-желтым флагом. Говорят, что знамя прошло с батальоном тяжелейшие испытания, именно его планируют поднять над новой частью.

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В Николаеве, говорят морпехи, они будут продолжать службу. Оставлять батальон в Крыму, признаются, было трудно. Но уверяют - изменение базы на профессионализм подготовки не повлияет.

"Мы поднимали тот батальон в Феодосии, мы его построили. Очень жаль, база очень сильная была... ну, так сложилось. Это все можно возродить, у нас есть старые морские пехотинцы", - говорит старший лейтенант Илья Гордиевич.

Батальон морской пехоты сейчас разместили на территории военного лицея пока что на 45 суток, но вполне возможно, что морпехи здесь останутся навсегда: часть стоит прямо на берегу Южного Буга, поэтому тренироваться здесь возможность есть.

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Напомним, после выхода из Крыма морпехи некоторое время отдыхали в Киеве. В течение этого времени они успели сыграть тройную свадьбу, посетить концерт, который устроили украинские звезды специально для них, а также провести футбольный матч со звездами.