В Днепропетровске задержали вооруженную группу, атаковавшую торговый центр

Как сообщили в областном управлении МВД, в дежурную часть Кировского райотдела обратился директор одного из ОАО по заявлению о том, что 2 апреля в 22:35 неустановленные лица на незаконных основаниях пытались ворваться в помещение административно - торгового комплекса.

Следственными действиями было установлено, что 30 мужчин, вооруженных разнообразным оружием, совершили несанкционированное проникновение в помещение. Некоторые из них были одеты в бронежилеты и маски.

«При попытке арендаторов войти в здание мужчины сопротивлялись, при этом применяли огнетушитель, слезоточивый газ, а также поливали водой из шланга. Охрану помещения вывели во внутренний двор, после чего заблокировали все входы и выбили дверь в нескольких кабинетов», - сообщает милиция.

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В райотделе нападающие объяснили, что в админздание их пригласили в качестве охранников и со 2 апреля они должны были проходить стажировку.

Указанное событие возникло вследствие внутрикорпоративного спора руководства и владельцев одного из обществ, расположенного в здании. На месте происшествия сотрудниками милиции было изъято оружие и спецсредства, а именно: патронташ с охотничьими патронами 12 калибра в количестве 24 шт., 6 спецсредств травматического действия калибра 9 мм, 3 охотничьих гладко стволовых ружья 12 калибра, 5 патронов 12 калибра (картечь), 5 ножей, 4 бронежилета, 4 радиостанции, 2 топора, 5 аэрозольных газовых баллона «Терен 4- м , 1 противогаз, 1 маска с прорезями для глаз.

При проверке все огнестрельное оружие является официально зарегистрированным, на месте происшествия не применялось, пострадавших нет.

По данному факту следственным отделом Кировского райотдела милиции внесены сведения в Единый реестр по ч. 1 ст . 194 УК Украины ( умышленное уничтожение или повреждение имущества).

3 апреля квалификацию правонарушения изменено на ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).