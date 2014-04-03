СБУ обнаружила самодельный детонатор под железнодорожным мостом на Полтавщине

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, осмотр места проводился специалистами в связи с выявленной местным жителем вблизи указанного моста минометной миной.

По предварительной оценке, детонатор может быть использован при применении взрывного устройства.

В настоящее время сотрудниками СБУ и МВД Украины в Полтавской области проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление лиц, которые могут иметь причастность к изготовлению самодельного взрывного устройства, отметили в СБУ.

Читайте такжеНа Львовщине СБУ изъяла огнестрельный арсеналКак отмечают в ведомстве, Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области принимаются меры по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов на территории Полтавщины и предупреждению проявлений террористического характера с использованием огнестрельного оружия.

В частности, 2 апреля с.г. на территории Карловского района Полтавской области сотрудники СБУ совместно со специалистами ГСЧС Украины в области в лесу обнаружили незаконный тайник с 36 артиллерийскими снарядами разного калибра и 5 минометными минами времен Второй мировой войны.