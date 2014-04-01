Завтра в Украине синоптики обещают холодный солнечный день и морозную ночь

Похолодание распространилось из районов Арктики за холодным атмосферным фронтом. На юге и западе еще ​​будет теплее, ночью 0-5 тепла , днем до +9 +15 градусов, сообщает Opogode.ua.

Осадки прекратятся, будет преобладать сухая солнечная погода. Лишь ночью на южной окраине возможны дождь и местами мокрый снег.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют холодное лето

В западной части без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла. Днем +7 +13, на Закарпатье до +15 градусов.

В северных областях ожидается сухая холодная погода. Температура воздуха ночью 0-6 мороза, днем +3 +9 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем +4 +9 градусов.

На востоке - в основном сухо, лишь ночью в Приазовье небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, в Харьковской и Луганской областях до 6 мороза, днем +3 +9 градусов.

На юге ночью небольшие дожди, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем +4 +9 , в Одесской области до +12 градусов.

Читайте такжеВ Украину идут мороз и снег

В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем +5 +7 градусов.

Ветер ожидается в Украине северный, 5-12 м/с.