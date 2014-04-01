Украина может потерять весь океанский рыболовный флот из-за аннексии Крыма - эксперты

Из-за российской аннексии Крыма Украина может потерять все 7 судов океанского рыболовного флота, которые приписаны к севастопольскому порту. Об этом заявил глава общественной организации «Ассоциация рыбаков Крыма» Сергей Яценко сегодня на пресс-конференции.

«Семь судов океанского флота сейчас находятся на промысле в океане, и руководство Крыма дало установку этим судам возвращаться Севастополь и поднять российские флаги», - сказал Яценко.

По его словам, капитаны судов пока не приняли решения о дальнейших действиях и в настоящее время все они работают под украинскими флагами и в рамках украинских международных квот по рыбному промыслу в мировом океане.

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По данным общественной организации «Ассоциация рыбаков Украины», украинские рыбаки в 2013 году выловили 216 тыс. тонн рыбы, из которых 98 тыс. тонн пришлось именно на океанический флот.

Глава ассоциации Александр Чистяков отметил, что океанский рыболовный флот является одним из источников притока иностранной валюты в Украину, поскольку большая часть океанского улова была реализована за рубежом и лишь 8-10% - среди украинских потребителей.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма самопровозглашенные власти объявили о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова и их переходе в российскую собственность. Также российский спецназ захватил большинство судов военно-морского флота Вооруженных сил Украины.

Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма.

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Справка УНИАН. Объем украинского рынка рыбы и рыбных продуктов оценивается в 12 млрд грн в год, из которых лишь 15% приходится на отечественное производство, при этом около 70% рыбной продукции Украина импортирует из Норвегии.