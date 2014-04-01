Чиновник Бориспольской РГА задержан при получении взятки в 1,5 млн. грн
09:09, 01 апреля 2014Общество
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Сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с работниками прокуратуры Киевской области задержали и.о. председателя архитектурного отдела градостроительства и архитектуры Бориспольской райгосадминистрации при получении 1,5 млн. грн неправомерной выгоды.
Чиновника задержали на горячем / ye.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, средства злоумышленник требовал от представителя одного из застройщиков за согласование и выдачу технической документации на начало строительства многоэтажки.
Оперативники задержали служащего 31 марта в одном из заведений общественного питания вблизи Борисполя при получении им всей суммы «вознаграждения».
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В рамках уголовного производства, открытого следственным отделом ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области по ч. 5 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, проводятся безотлагательные следственные действия.
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