В поддержку ВСУ поступило около 5 тысяч писем из разных стран мира - Минобороны

В сообщении сказано, что по электронному адресу liniyamo@gmail.com и на страницы социальных сетей кроме Украины, чаще всего пишут из Канады, Польши, Испании. При этом корреспонденты направляют не только письма, но и стихотворения, плакаты, фото-, аудио- и видеообращения.

В Минобороны отмечают, что “уже с первых дней, когда военные оказались заблокированными в своих воинских частях в Крыму, стартовала акция: по специально созданному адресу все желающие имели возможность отправить письма со словами благодарности и поддержки”.

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“Эти письма всеми возможными способами передавались военнослужащим – через общих знакомых, по электронным адресам самих военнослужащих и офицеров по работе с личным составом воинских частей и учреждений, волонтеры заявили о своем желании их распечатывать и передавать непосредственно военным. Большую роль в этой благородной инициативе сыграли жены военных, которые даже зачитывали письма по телефону через громкоговоритель”, - говорится в сообщении.

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Кроме того, с 7 марта письма поддержки стало возможным не только прочитать, но и услышать на “Украинском радио” в программе “Полевая почта”, которая выходит ежедневно с 18.30 и полностью посвящена этим письмам.