Новый начальник ГАИ хочет отменить допустимое превышение скорости в 20 км/ч

"Что касается маржи в 20 км/ч, ее нужно убрать. Подобного нет нигде в Европе", - подчеркнул Сиренко.

Также он заявил, что вопрос об увеличении скоростного режима вынесен на обсуждение.

Об этом он сказал в интервью "Комсомольская правда в Украине".

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"Это касается не только Киева, но и всех больших городов. Вот в Киеве предложили приподнять лимит на 21 участке. В итоге люди поддержали только 11. К примеру, по Малой окружной споров не возникло, а вот проспект Победы, на котором мы хотели выставить лимиты 80 км/ч, люди не поддержали. Мы и дальше будем анализировать, где можно увеличить скорость. На опасных участках, возле школ скорость планируем, наоборот, снизить", - подчеркнул новоназначенный начальник ГАИ.