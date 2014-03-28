Донецкий губернатор пообещал профинансировать памятник женщинам-шахтерам

Председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута оплатит из личных средств строительство памятника женщинам-героиням труда, которые восстанавливали угольную промышленность Донбасса в послевоенное время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с активом областной организации ветеранов войны.

Ветераны сообщили губернатору, что проект памятника женщинам, восстановившим угольные шахты Донбасса, разрушенные в период Великой Отечественной Войны, был готов еще в 2008 году, также было определено ему место. Так, напротив здания Ворошиловского райисполкома, где должны были возвести памятник, был выставлен камень с надписью: «Здесь, благодарными потомками, будет сооружен памятник женщинам Донбасса…», но на создание монумента так и не нашлось средств.

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Тарута отметил, что ему известно, что в 1943 году 250 тысяч женщин совершили трудовой подвиг, возродив за четыре года шахты Донбасса, и пообещал лично профинансировать завершение проекта. «Эти женщины оставили след в истории Донецкой области, и мы обязаны отметить это. Мы сделаем достойную память женщинам, которые спасали наш уголь во времена военной разрухи», - сказал губернатор.

Обсуждая с ветеранами сегодняшнюю ситуацию в регионе, в частности, массовое появление российских флагов, Тарута отметил, что такое возможно исключительно во время совместных культурных и экономических украино-российских мероприятий. Замена же национальных флагами других государств недопустима и оскорбительна.

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«Вы прошли тяжелые времена войны, и как никто прекрасно понимаете, что значит флаг. За него умирали – это святое. И мы должны эту святость ценить», - сказал глава облгосадминистрации. И подчеркнул, что впредь такие провокации допускаться не будут, а задача региональной власти – оперативно навести порядок. И это, пообещал Тарута, будет сделано.