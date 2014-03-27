Минкульт объявит конкурс на лучший памятник Небесной сотне

С 10 апреля Министерство культуры начнет конкурс на лучший проект памятника героям Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр культуры Евгений Нищук.

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"Примерно с 10 апреля начнется всеукраинский конкурс. Сейчас мы обращаемся ко всем художественным объединениям, чтобы сформировать жюри. Конкурс будет всеукраинским и продлится два месяца", - сказал Нищук.