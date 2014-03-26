Чубаров советует татарам не отказываться от российских паспортов

Как сообщает Радио Свобода, об этом шла речь во время встречи председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова с представителями общественных организаций в Симферополе.

"Мы говорим людям: такова реальность... Вы не выбираете эту реальность, а живете в ней. Спустя некоторое время Российская Федерация будет наделять вас паспортами, но украинское государство, поскольку вы не выходили из гражданства, будет считать вас своими гражданами", - сказал Чубаров.

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В соответствии с украинским законодательством, жители Украины, которые хотят получить паспорта граждан России, не могут отказаться от украинского гражданства, однако добровольное получение гражданства другого государства является основанием для утраты гражданства Украины.

Недавно, однако, министр Кабинета министров Остап Семерак заявил, что Украина признает своими гражданами крымчан, которые получат российские паспорта.