Более 4 тысяч ВИЧ-позитивных крымчан могут не дожить до ноября - эксперт

У более 4,3 тысяч ВИЧ-инфицированных в Крыму из-за отсутствия лекарств могут не дожить до ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор Всеукраинской сети ЛЖВ Владимир Курпита.

«Крым относится к семи наиболее пострадавших от ВИЧ-инфекции регионов Украины. Всего в Крыму зарегистрировано более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных, из них данный момент 4,3 тысячи получают специфическое лечение, которое необходимо получать ежедневно, из них около 60 получают такое лечение в тюрьмах, 500 - за деньги Глобального фонда (борьбы со СПИДом) и остальные - за счет госбюджета Украины», - сказал Курпита.

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Он напомнил, что «Украина ежегодно закупала антиретровирусную терапию для Крыма на сумму более 250 тысяч долларов, но на данный момент непонятно, кто будет обеспечивать это лечение».

«Несмотря на принятие решение Советом федерации РФ о включении двух новых субъектов в состав России, ни для Крыма, ни для Севастополя не предусмотрены расходы по закупке этого вида помощи, таким образом, у более 4,3 тысяч пациентов где-то с августа-октября начинается риск прерывания лечения, что в случае ВИЧ-инфекцией приравнивается к смерти», - подчеркнул исполнительный директор Всеукраинской сети ЛЖВ.

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По его словам, «по информации, которую мы получили от наших региональных представителей, через месяц, то есть в апреле, закончится лечение АРВ, специфическое лечение ВИЧ-инфекции в тюрьмах и закончится лечение для более 500 человек за деньги Глобального фонда. На данный момент партия препаратов, которая предназначалась для Крыма, отправлена в Херсон, и мы не можем ее доставить в Крым в связи со сложившейся ситуацией и несмотря на то, что это является жизненно важным лечением».