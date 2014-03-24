Экспонаты крымских музеев пытаются вывезти в Эрмитаж - вице-премьер

Экспонаты крымских музеев, которые сегодня находятся на выставках за пределами Украины, российская власть пытается вывезти в Санкт-Петербург в Эрмитаж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по социальным вопросам Александр Сыч.

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Он сообщил, что в связи с этим вчера на заседании правительства было принято решение переподчинить эти экспонаты непосредственно Министерству культуры Украины для того, чтобы предотвратить их вывоз в Россию.