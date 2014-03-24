"Дорожный контроль" не будет проводить совместного с ГАИ патрулирования

Об этом сообщает Егор Воробьев, руководитель пресс-службы "Дорожный контроль".

Сегодня, 24 марта, ряд СМИ сообщили о совместном патрулировании улиц сотрудниками ГАИ и активистами "Дорожного контроля". Данная информация оказалась ложной.

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"Наша организация наблюдает за деятельностью ГАИ и в законном порядке присекает их нарушения", - заявил Воробьев.

Воробьев также отметил, что активист Дмитрий Бабич, заявивший ранее о сотрудничестве между ГАИ и "Дорожным контролем", не является активистом "Дорожного контроля" и был исключен из рядов организации еще в начале прошлого года.