В Хмельницкой области мобилизовали через военкоматы 6,5 тыс. человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областного совета Иван Гончар.

“Это молодые люди в возрасте до 40 лет. Руководство районов обеспечило их подвоз в Хмельницкий, где на местном полигоне они проходят обучение”, - отметил он.

Должностное лицо заметило, что часть из призванных, планируют служить в Национальной гвардии Украины.

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“В целом, мобилизованные ребята, если будет соответствующая команда сверху, готовы присоединяться к рядам украинской армии и стать на защиту наших границ”, - подчеркнул Гончар.