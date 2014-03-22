В Хмельницкой области мобилизовали через военкоматы 6,5 тыс. человек
14:55, 22 марта 2014Общество
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По состоянию на 21 марта в Хмельницкой области мобилизовали через военкоматы 6,5 тыс. человек.
Военкоматы Хмельницкой области мобилизировали 6,5 тысяч человек
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областного совета Иван Гончар.
“Это молодые люди в возрасте до 40 лет. Руководство районов обеспечило их подвоз в Хмельницкий, где на местном полигоне они проходят обучение”, - отметил он.
Должностное лицо заметило, что часть из призванных, планируют служить в Национальной гвардии Украины.
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“В целом, мобилизованные ребята, если будет соответствующая команда сверху, готовы присоединяться к рядам украинской армии и стать на защиту наших границ”, - подчеркнул Гончар.
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