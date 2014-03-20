Миграционная служба обеспечит своих работников из Крыма работой в других областях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГМС Украины.

«Заверяю всех работников миграционной службы Крыма и Севастополя, которые остались верными Присяге государственного служащего, что руководство Государственной миграционной службы сделает все возможное для того, чтобы ваш профессионализм и верность народу Украины служили дальнейшему укреплению Украинского государства», - отметил Радутный в своем обращении.

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Для решения вопросов трудоустройства работникам ГМС Крыма необходимо обращаться в Управление персонала ГМС Украины по телефону +38 044 253-90-49.