Миграционная служба обеспечит своих работников из Крыма работой в других областях
16:31, 20 марта 2014Общество
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Председатель ГМС Украины Сергей Радутный обратился ко всем работникам территориальных органов и подразделений Крымского полуострова и гарантировал им трудоустройство в подразделениях ГМС в других областях Украины, если они будут выражать такое желание.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГМС Украины.
«Заверяю всех работников миграционной службы Крыма и Севастополя, которые остались верными Присяге государственного служащего, что руководство Государственной миграционной службы сделает все возможное для того, чтобы ваш профессионализм и верность народу Украины служили дальнейшему укреплению Украинского государства», - отметил Радутный в своем обращении.
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Для решения вопросов трудоустройства работникам ГМС Крыма необходимо обращаться в Управление персонала ГМС Украины по телефону +38 044 253-90-49.
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