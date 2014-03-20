В больницах Днепропетровской области готовят дополнительные койки и проверяют бомбоубежища

В Днепропетровской области в медицинских учреждениях по приказу департамента здравоохранения облгосадминистрации объявили режим повышенной готовности. Об этом сегодня сообщили в профильном департаменте Днепропетровского горсовета, сообщает Радио Свобода.

По его данным, во всех больницах подготовлены дополнительные койки, часть из них, в случае необходимости, будут перепрофилированы.

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Отныне медики области круглосуточно должны будут находиться в «зоне дозвона» и в любой момент должны прибыть на работу. Госпитали также проверяют готовность бомбоубежищ к приему людей.

«Амбулатории Днепропетровска работают в обычном режиме. В случае необходимости они перейдут на круглосуточный график работы», - сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровского горсовета.

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В области организовали практические занятия по оказанию первой медицинской помощи для волонтеров в различных городах. Научиться проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечение, накладывать повязки и оказывать помощь при переломах имеют возможность все желающие.

В дальнейшем обученных добровольцев планируют привлекать к отработке алгоритмов проведения спасательных операций и гуманитарных миссий.