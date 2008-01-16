Эксперты комментируют обращение Ющенко, Тимошенко, Яценюка в НАТО

Эксперты комментируют обращение руководства Украины к Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК подписали обращение о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на саммите в Бухаресте.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей попросил политических экспертов дать ответ на вопрос: «Что даст Украине ПДЧ в НАТО в плане внутренних преобразований и тождественно ли это непосредственному вступлению в данную организацию?».

Так, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил САМУСЬ отметил, что вступление в НАТО и План действий относительно членства в НАТО – это разные вещи.

«ПДЧ в НАТО очень похож на тот годовой план, который Украина реализует в рамках интенсифицированного диалога. Формально это просто другой юридический документ, который реализует очень схожие мероприятия с теми, которые предусмотрены в рамках интенсифицированного диалога. Однако есть и существенные отличия, поскольку конечной целью ПДЧ является именно членство в НАТО, а интенсифицированный диалог этого не предусматривал. Следовательно, сейчас Украина будет заниматься выполнением мероприятий в рамках подготовки к вступлению в НАТО», - объяснил М.САМУСЬ.

Он также отметил, что реформы на пути страны к вступление в НАТО реализуются во всех сферах. «Что касается внутренних преобразований, то если посмотреть на годовые планы, которые реализовывались и сейчас реализовываются в рамках интенсифицированного диалога, то они предусматривают преобразование практически во всех сферах государственной жизни в Украине и, прежде всего, сектора безопасности и обороны. Это полезная вещь, которая позволяет перенимать передовой опыт во всех сферах государственной жизни. Что касается конкретных преобразований, то это будет зависеть от тех действий, которые будут реализовываться в Украине», - сказал эксперт.

В свою очередь, профессор политологии Алексей ГАРАНЬ отметил, что подписанное высшим руководством обращение не означает подписания заявки на вступление в НАТО.

По его словам, ПДЧ позволяет провести информационно-разъяснительную работу внутри страны. План действий относительно членства в НАТО также предусматривает подтягивание Украины и украинских Вооруженных Сил к европейским стандартам.

«То есть, в любом случае - будем мы вступать в НАТО или нет - это будет способствовать обороноспособности Украины, будет способствовать гражданскому контролю за силовыми структурами», - считает А.ГАРАНЬ.

Директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ считает, что, вступив в НАТО, Украина нарушит свои международные обязательства перед Россией.

По его словам, подписание ПДЧ не равнозначно вступлению в НАТО.

«Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но Украина и НАТО предпринимают серьезный шаг в этом направлении, вопреки позиции стратегического партнера и вопреки взятым Украиной международных обязательств, предусмотренных Большим договором о дружбе с Россией», - сказал В.КОРНИЛОВ.

По его мнению, решение о вступлении Украины в НАТО не будет способствовать консолидации украинского общества, станет для него дополнительным раздражителем, дополнительным поводом для критики нынешней украинской власти. Даст дополнительные аргументы тем людям, которые доказывали и доказывают, что нынешнее правительство Украины ведет «антинародную политику, политику, которая противоречит мнению большинства населения Украины”.

В свою очередь, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ считает, что обращение руководства государства относительно ПДЧ - это фактически сигнал о том, что пауза предыдущего премьера Виктора ЯНУКОВИЧА в отношениях Украины и НАТО закончилась.

«Пауза длилась полтора года, и теперь Украина продолжает проводить свою стратегическую линию на членство в НАТО. Сейчас Украина находится в режиме интенсифицированного диалога с НАТО, он продолжается уже три года. Ни одна страна еще так долго не вела интенсивный диалог», - сказал эксперт.

В то же время политолог Александр ПАЛИЙ убежден, что ПДЧ будет способствовать демократизации страны, укреплению обороноспособности страны, повысит уровень безопасности для Украины.

По его словам, для вступления в Альянс еще нужно пройти очень большой путь.

Обращение относительно ПДЧ - это лишь создание возможности для принятия будущего решения о вступлении или нет в НАТО. И даже создание этой возможности будет иметь место, если дадут План действий относительно членства в ближайшее время, отметил политолог.

Директор международных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ отметил, что присоединение к ПДЧ абсолютно не означает сегодня решения вопроса вступления или невступления Украины в НАТО. Этот план только углубит сотрудничество Украины с Организацией Североатлантического Договора.

«ПДЧ – это не только аргумент и стимул для реформирования сферы безопасности и повышения эффективности оборонной сферы, но и всех институтов государства, развития экономики, социальной сферы. В принципе, этот документ позволит еще и дополнительно более эффективно контролировать действия и обещания украинской власти перед украинским народом», - считает эксперт.