Украина в 5 раз повысит стоимость газового транзита?

Украина намерена в несколько раз повысить стоимость транзита российского газа, сообщил РИА Новости один из инсайдеров украинского газового комплекса.

"Глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА, визит которого запланирован на ближайшее время в Москву, намерен заявить о повышении ставки транзита газа по территории Украины до 9,32 доллара за тысячу кубических метров на 100 километров", - сообщил источник.

Сейчас ставка транзита газа по территории Украины составляет 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. В прошлом году ставка составляла 1,6 доллара.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правительстве, 17 января председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА планирует вылететь в Москву на переговоры с руководством ОАО "Газпром" в соответствии с протокольным поручением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 9 января. Согласно этому документу, в частности, Минтопэнерго, Минфину, Минэкономики и НАК "Нафтогаз Украины" поручено проанализировать обоснованность расчетов ставки платы за транзит российского природного газа по территории Украины и целесообразность частичного изменения ее структуры путем получения от заказчика услуг по транспортировке необходимых объемов технологического газа для осуществления работ по транспортировке.