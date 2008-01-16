Эксперт: уровень доверия между Украиной и НАТО разрушен Януковичем

Руководство НАТО не очень верит в намерения Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Об этом в интервью УНИАН сказал директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА.

“Очень положительно, что и правительство и Президент демонстрируют намерение присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, но нужно учитывать, что уровень доверия между Украиной и НАТО был разрушен Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и поэтому Брюссель сейчас чрезвычайно осторожно и с большим предостережением относится к Украине”, - считает Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

По его словам, сегодня официальный Брюссель не очень верит в такие намерения Украины.

Эксперт отметил, что Украина должна продемонстрировать, что она имеет действительно серьезные искренние намерения присоединиться к системе коллективной безопасности Североатлантического альянса, а для этого нужно приложить много усилий в первую очередь “растопить имидж недоверия, который сложился в ведущих странах Европы – членах НАТО”.

“Украина – первая в истории Североатлантического альянса страна, которая демонстративно отказалась от присоединения к Плану действий относительно приобретения членства. До этого история НАТО такого не знала. Таким образом Украина нанесла большой удар по имиджу альянса как по чрезвычайно престижному клубу”, - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

Также он не исключил, что Партия регионов будет пытаться помешать сближению Украины с НАТО.

Он напомнил, что Партия регионов имеет под своим контролем множество СМИ, в Украине развернута сеть антинатовской пропаганды и есть возможность использования советского стереотипа в отношении НАТО, особенно в восточных и южных регионах.

“Для НАТО важен консенсус политической элиты внутри страны и внутри общества. Это является большим предостережением для НАТО”, - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

Как сообщал УНИАН, выступая 14 сентября 2006 года на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, В.ЯНУКОВИЧ отделил вопрос о членстве в НАТО от “нормального взаимовыгодного сотрудничества” с Альянсом. Как отметил премьер, “мы достигли главного – отделили вопрос о членстве в НАТО от нормального взаимовыгодного сотрудничества с Альянсом. Это ключевой ориентир для дальнейшей работы правительства в направлении отношений с Альянсом. Отныне вопрос о вхождении Украины в НАТО будет решаться на общенациональном референдуме. Время покажет, когда возникнет необходимость его проведения”.

В то же время после заседания В.ЯНУКОВИЧ заявил о неготовности Украины начинать выполнение Плана действий для получения членства в НАТО. «Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.