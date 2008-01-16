Житомирские гаишники составили протоколы на областных начальников

В Тернопольской области вчера за день сотрудники Госавтоинспекции задержали 67 водителей, которые находились в нетрезвом состоянии, среди них — высокопоставленные должностные лица областного уровня.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ, задержали нарушителей житомирские госинспекторы, которые находятся в Тернопольской области в рамках спецоперации по оперативно-профилактической отработке автодорог, проводящейся в Украине с 10 января по 10 февраля.

“Задержали руководителей областного уровня. Протоколы по ним переданы в суд”, - сообщил В.МАКСИМОВ. Он не уточнил, о ком именно из чиновников идет речь, однако добавил, что задержанные высокопоставленные должностные лица к нему за помощью не обращались.

“Это правильная инициатива ЛУЦЕНКО (министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО – УНИАНА), что направили из других областей, но постоянно так невозможно делать. Нужно менять психологию людей. А как изменить? Должны быть более серьезные наказания, а не штраф в 250 грн. В некоторых государствах за управление в нетрезвом состоянии изымают авто в интересах государства”, - отметил он. В.МАКСИМОВ также сообщил, что сейчас предлагают штраф за такие действия увеличить до 2,5 тыс., однако, по его мнению, штраф должен быть еще выше и даже предусматривать конфискацию авто. “Тогда бы даже владельцы джипов задумались. И штраф за проезд на красный свет должен быть не 17 грн, а 1,5-2 тыс. грн.”, - говорит В.МАКСИМОВ. Он отметил, что повышение размера штрафов не только дисциплинировало водителей, но и увеличило доходы в бюджет.