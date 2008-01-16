RosUkrEnergo заявляет о крупном долге УкрГаз-Энерго

RosUkrEnergo заявило о наличии в настоящее время просроченной задолженности "УкрГаз-Энерго" за поставленный газ в размере 830 млн долл. Как сообщил РБК исполнительный директор RosUkrEnergo Константин Чуйченко, это "в свою очередь приводит к формированию задолженности компании RosUkrEnergo перед группой Газпром". Компания не уточняет, за какой период сформировался долг.

Напомним, в октябре 2007 г. уже возникали проблемы с оплатой украинскими потребителям поставляемого в страну газа. Так, Газпром пригрозил приостановить поставки газа на Украину в связи с ее задолженностью в размере 1 млрд 300 млн долл. Долг, в частности, был сформирован за счет задолженности "УкрГаз-Энерго" перед RosUkrEnergo в размере свыше 1 млрд долл. 31 октября RosUkrEnergo официально сообщило, что ЗАО "УкрГаз-Энерго" полностью рассчиталось с ним по долгам за поставки газа в 2007 г. В ноябре 2007 г. RosUkrEnergo полностью рассчиталось с долгами перед Газпромом.

В настоящее время поставщиком всего газа на Украину является швейцарский трейдер RosUkrEnergo (50% - у Газпрома, 50% - у Centragas Holding AG). Объем поставок - около 55 млрд куб. м. Газпром продает RosUkrEnergo российское "голубое топливо" и среднеазиатский газ, в частности туркменский. RosUkrEnergo, в свою очередь, продает смешанный газ Украине через "УкрГаз-Энерго", которое является его совместным предприятием с НАК "Нефтегаз Украины". В 2007 г. газ Украине поставлялся по 130 долл. за 1 тыс. куб. м, в 2008г. - 179,5 долл. Причем в балансе поставок на Украину в основном азиатский газ.

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